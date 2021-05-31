Грачева обыграла Арруабаррену в первом раунде Roland Garros
19:47
В матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде российская теннисистка Варвара Грачева победила испанку Лару Арруабаррену (6:2, 6:3).
Матч продолжался один час и 15 минут. В следующем раунде соперницей россиянки станет победительница пары Камила Джорджи (Италия) — Петра Мартич (Хорватия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Лара Арруабаррена (Испания, Q) — 6:2, 6:3
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