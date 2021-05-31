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Бенчич победила Подороску на Roland Garros и может сыграть с Касаткиной

19:14
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла аргентинку Надю Подороску (6:0, 6:3) в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

В следующем раунде швейцарка сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Мисаки Дои (Япония).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:0, 6:3

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