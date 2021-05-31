Бенчич победила Подороску на Roland Garros и может сыграть с Касаткиной
19:14
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла аргентинку Надю Подороску (6:0, 6:3) в матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.
В следующем раунде швейцарка сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Мисаки Дои (Япония).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:0, 6:3
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю