Кенин обыграла Остапенко в первом раунде Roland Garros
19:57
В матче первого раунда Roland Garros американка София Кенин победила представительницу Латвии Елену Остапенко (6:4, 4:6, 6:3).м
Матч продолжался два часа и семь минут. В следующем раунде Кенин сыграет со своей соотечественницей Хэйли Баптист.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
София Кенин (США, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 4:6, 6:3
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