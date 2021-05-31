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Кенин обыграла Остапенко в первом раунде Roland Garros

19:57
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В матче первого раунда Roland Garros американка София Кенин победила представительницу Латвии Елену Остапенко (6:4, 4:6, 6:3).м

Матч продолжался два часа и семь минут. В следующем раунде Кенин сыграет со своей соотечественницей Хэйли Баптист.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 4:6, 6:3

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