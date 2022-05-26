Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:23

Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге она победила Фернанду Контрерас Гомес из Мексики со счетом 6:0, 6:3. Игра продолжалась 57 минут.

Касаткина совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету Джере один эйс, 4 двойные ошибки и один реализованый брейк-пойнт.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Шелби Роджерс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) — 6:0, 6:3

Следующий соперник: Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Шелби Роджерс (США)

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соперница Александровой бросила ракетку и чуть не попала в зрителей на трибунах

Грачева и Калашникова не смогли пройти во второй круг парного турнира «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости