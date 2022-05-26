Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге она победила Фернанду Контрерас Гомес из Мексики со счетом 6:0, 6:3. Игра продолжалась 57 минут.

Касаткина совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету Джере один эйс, 4 двойные ошибки и один реализованый брейк-пойнт.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Шелби Роджерс (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 20) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q) — 6:0, 6:3

Следующий соперник: Дэниэлл Коллинз (США, 9) — Шелби Роджерс (США)