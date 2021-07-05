Грачева и Калашникова не смогли пройти в четвертьфинал парного турнира Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Грачева и Оксана Калашникова из Грузии завершили выступление на парном турнире Уимблдона.

В третьем круге они уступили Марии Боузковой и Люси Градецкой со счетом 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 50 минут.

В следующем раунде Боузкова и Градецка встретятся с Сюко Аоямой и Еной Шибахарой из Японии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 16) — Варвара Грачева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:1, 6:3