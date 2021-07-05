Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом круге он в трех сетах победила Елену Рыбакину и Казахстана — 6:3, 4:6, 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 18) — 6:3, 4:6, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 21) — Ига Свентек (Польша, 7) — 5:7, 6:1, 6:1