Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона
14:57
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом круге он в трех сетах победила Елену Рыбакину и Казахстана — 6:3, 4:6, 6:3.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Елена Рыбакина (Казахстан, 18) — 6:3, 4:6, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 21) — Ига Свентек (Польша, 7) — 5:7, 6:1, 6:1
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