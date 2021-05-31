Гоффен проиграл Музетти в первом раунде Roland Garros
21:50
Бельгийский теннисист Давид Гоффен прекратил борьбу на Roland Garros в мужском одиночном разряде. В первом раунде его победил итальянец Лоренцо Музетти (6:0, 7:5, 7:6 (7:3)).
Матч продолжался два часа и 22 минуты. В следующем раунде Музетти сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Йошихито Нишиока (Япония).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 6:0, 7:5, 7:6 (7:3)
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