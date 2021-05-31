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Гоффен проиграл Музетти в первом раунде Roland Garros

21:50
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен прекратил борьбу на Roland Garros в мужском одиночном разряде. В первом раунде его победил итальянец Лоренцо Музетти (6:0, 7:5, 7:6 (7:3)).

Матч продолжался два часа и 22 минуты. В следующем раунде Музетти сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Йошихито Нишиока (Япония).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 6:0, 7:5, 7:6 (7:3)

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