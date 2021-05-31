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Медведев рассказал о последствиях перенесенного коронавируса

21:29
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. Он сдал положительный тест 13 апреля и пропустил «Мастерс» в Монако.

«Когда я приехал в Мадрид, то чувствовал себя, может быть, на 60-70 процентов. Насколько я знаю, коронавирус так влияет на организм. Хотя, конечно, трудно сказать, потому что по ходу сезона и так бывают спады. Может быть, это был один из них.

Мне кажется, что еще пять-шесть недель после заражения мне было тяжело. Но сейчас я готов на 100 процентов. Нужно учитывать еще и то, что я был в изоляции, 10 дней не выходил из дома и только лежал на диване. Даже если я пытался что-то поделать, то не особо получалось», - приводит слова Медведева france24.

Медведев принимает участие в Roland Garros. 31 мая россиянин победил Александра Бублика из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) и впервые в карьере вышел во второй круг турнира.

Дополнительная информация:

https://www.france24.com/en/live-news/20210531-having-covid-was-tough-for-five-to-six-weeks-says-medvedev

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