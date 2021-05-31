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Мугуруса проиграла Костюк в первом раунде Roland Garros

22:02
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В матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде украинская теннисистка Марта Костюк победила испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4).

Игра продолжалась один час и 23 минуты. Следующей соперницей Костюк станет победительница пары Чжэн Сайсай (Китай) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Марта Костюк (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — 6:1, 6:4

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