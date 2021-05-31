Мугуруса проиграла Костюк в первом раунде Roland Garros
22:02
В матче первого раунда Roland Garros в женском одиночном разряде украинская теннисистка Марта Костюк победила испанку Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4).
Игра продолжалась один час и 23 минуты. Следующей соперницей Костюк станет победительница пары Чжэн Сайсай (Китай) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — 6:1, 6:4
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю