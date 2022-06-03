Гауфф с Пегулой вышла в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула в полуфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде обыграли соотечественниц Мэдисон Кис и Тейлор Таунсенд.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6. Гауфф и Пегула сделали одну двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 6.

Ранее Гауфф вышла в финал одиночного разряда «Ролан Гаррос».

В финале Гауфф и Пегула встретятся с победительницами полуфинала Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Каролин Гарсия/Кристина Младенович (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 8) — Мэдисон Кис/Тэйлор Таунсенд (США) — 6:4, 7:6