Гауфф прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале 18-летняя спортсменка обыграла итальянку Мартину Тревизан.

«Мне кажется, я сейчас немного в шоке. Я не знала, как реагировать после матча, потому что на протяжении игры мне приходилось быть очень собранной. Я буду счастлива независимо от того, что произойдет в финале. Мои родители все равно будут любить меня. Я просто собираюсь подойти к финалу, как к очередной игре. Да, это финал турнира Большого шлема, но в мире сейчас происходит так много всего, особенно в США. Думаю, что не стоит волноваться из-за теннисного матча», — приводит слова Гауфф официальный сайт турнира.

В финале Гауфф встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек.