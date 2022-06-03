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«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 1/2 финала: Надаль — Зверев и другие

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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

В пятницу, 3 июня, в Париже пройдут два матча 1/2 финала турнира серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания) — Александр Зверев (Германия)
Каспер Рууд (Норвегия) — Марин Чилич (Хорватия)
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.
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