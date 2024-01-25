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Гауфф — о своем выступлении на Australian Open: «Завтра я схожу в кино или еще куда-нибудь и буду гордиться собой»

Алина Савинова
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Кори Гауфф.
Фото Reuters

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в полуфинале Australian Open-2024.

Вторая ракетка мира за 1 час 44 минуты одолела американку со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

«Знаете, раньше я смотрела, как Серена и Шарапова проигрывают матчи. Кажется, что когда ты причастен к этому, для тебя это похоже на конец света. Но потом, когда ты смотришь на историю в целом, то понимаешь, что они не позволили одному отдельному матчу определить их карьеру. Я не позволю случиться тому же. Как мне сказал Брэд [Гилберт]: «Матч окончен, но завтра взойдет солнце, и у тебя появится новый шанс прожить хороший день». Для меня самое главное — продолжать получать удовольствие. Несмотря на то, что сегодня я проиграла, это все равно был отличный матч. Завтра я схожу в кино или еще куда-нибудь и буду гордиться собой», — приводит Sportskeeda слова спортсменки.

Соболенко является действующей победительницей Australian Open. В финале турнира она сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

19-летняя Гауфф — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (в 2023 году она выиграла Открытый чемпионат США).

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-watching-serena-williams-maria-sharapova-lose-let-one-match-define-career-coco-gauff-dwelling-australian-open-sf-loss?key1=newsnowltennis
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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