Ольховский поделился мнением о предстоящем полуфинале Australian Open между Синнером и Джоковичем

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором серб Новак Джокович сыграет с Янником Синнером из Италии.

«Я считаю, что Синнер может обыграть Джоковича. С тем теннисом, который Синнер сейчас показывает, он может прервать победную серию Новака в Мельбурне. Ему не нужно как-то менять свою игру под Новака, он сам сейчас показывает мощный теннис, один из лучших в мире. Естественно, фаворитом многие считают Джоковича. В решающих стадиях он показывает лучший теннис, он силен психологически. Но Синнер сейчас выглядит теннисистом, который готов побеждать Джоковича. Поэтому я не буду выделять тут фаворита, а просто скажу, что это будет интересный матч, в котором у итальянца есть шансы на победу», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Джокович и Синнер сыграют в полуфинале Australian Open 2024 в пятницу, 26 января. Начало матча — в 06.30 (мск).