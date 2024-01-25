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Сегодня, 15:13

Ольховский поделился мнением о предстоящем полуфинале Australian Open между Синнером и Джоковичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором серб Новак Джокович сыграет с Янником Синнером из Италии.

«Я считаю, что Синнер может обыграть Джоковича. С тем теннисом, который Синнер сейчас показывает, он может прервать победную серию Новака в Мельбурне. Ему не нужно как-то менять свою игру под Новака, он сам сейчас показывает мощный теннис, один из лучших в мире. Естественно, фаворитом многие считают Джоковича. В решающих стадиях он показывает лучший теннис, он силен психологически. Но Синнер сейчас выглядит теннисистом, который готов побеждать Джоковича. Поэтому я не буду выделять тут фаворита, а просто скажу, что это будет интересный матч, в котором у итальянца есть шансы на победу», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Джокович и Синнер сыграют в полуфинале Australian Open 2024 в пятницу, 26 января. Начало матча — в 06.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-schitayu-chto-sinner-mozhet-oby-grat-dzhokovicha/
Теннис
Australian Open
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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