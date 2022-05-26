ФТР отреагировали на победу Медведева над Джере во втором круге «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим впечатлением от игры Даниила Медведева на «Ролан Гарросе».

26 мая 26-летний россиянин обыграл сербского теннисиста Ласло Джере во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

«Опять-таки выиграл на своем классе. В принципе все у него было хорошо, и на вылет подавал, и подачу держал, и играл очень разнообразно. По всем компонентам он был сильнее соперника. Другое дело, что его соперник сам достаточно много ошибался, было много невынужденных ошибок, что приблизило Медведева к победе. Для второго круга уверенная победа, не затратив много эмоциональных и физических сил», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующим соперником второй ракетки мира будет серб Миомир Кецманович.