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Сегодня, 17:34

Чесноков считает, что для Медведева матч с Кецмановичем станет испытанием

Анна Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второй ракетки мира Даниила Медведева с Миомиром Кецмановичем в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Если смотреть по результату, то Медведев вошел в свою тарелку. По тому, как уверенно он провел второй матч, глядя на счет, он готов сыграть этот турнир уверенно. Кецманович в последнее время очень хорошо играет. В следующем круге Медведеву предстоит хорошее испытание, потому что Кецманович — по тому, как он выступает — должен быть в районе 20 лучших. На сегодняшний день Даня показал, что он готов выигрывать и проходить дальше по сетке», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге турнира Медведев обыграл серба Ласло Джере (6:3, 6:4, 6:3).

«Ролан Гаррос» проходит в Париже и завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/14740713
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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