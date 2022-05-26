Хуркач вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл итальянца Марко Чеккинато в о втором круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4, 6:2. В третьем круге Хуркач встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии, который ранее выиграл Фрэнсиса Тиафо (3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:4).
В других матчах Маккензи Макдональд обыграл Николоза Басилашвили (6:3, 6:1, 6:4), а Юго Гастон одержал победу над Педро Качина (6:4, 6:2, 6:4).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 12) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:1, 6:4, 6:2
Давид Гоффен (Бельгия) — Фрэнсис Тиафо (США, 24) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:4
Маккензи Макдональд (США) — Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — 6:3, 6:1, 6:4
Юго Гастон (Франция) — Педро Качин (Аргентина, LL) — 6:4, 6:2, 6:4