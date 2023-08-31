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Сегодня, 06:19

Фритц победил Варильяса на US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Тэйлор Фритц переиграл перуанца Хуана Пабло Варильяса во втором круге турнира US Open — 6:1, 6:2, 6:2. Следующим соперником американца будет чех Якуб Менсик, обыгравший француза Титуана Дорге.

Также в третий круг вышли австралиец Ринки Хидзиката, испанец Алехандро Давидович Фокина и американец Фрэнсис Тиафо.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 9) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 6:1, 6:2, 6:2

Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:1, 6:2, 6:1

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 21) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:1, 6:4, 6:3

Якуб Менсик (Чехия, Q) — Титуан Дроге (Франция, Q) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:1), 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:1, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Тэйлор Фритц
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