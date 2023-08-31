Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:03

Аванесня проиграла Остапенко во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Элина Аванесян.
Фото AFP

Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира US Open. В трех сетах она проиграла Елене Остапенко из Латвии — 3:6, 7:5, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. 20-летняя россиянка подала один раз навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету 26-летней латвийки 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 7 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Остапенко будет американка Бернарда Пера.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5

Теннис
US Open
Елена Остапенко
Элина Аванесян
0
Читайте также
Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка
Минус Хачанов и Потапова. Кто из россиян не оправдал надежд на старте US Open
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
Журналист Карлсон допустил войну между США и Россией в 2024 году
В Польше назвали «Ланцеты» кошмаром для ВСУ
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина на US Open: расписание игр и результаты 30 августа
Андреева проиграла Гауфф, Калинская уступила Кирсте и матч Азаренко на US Open: расписание и результаты 30 августа
Сафиуллин проиграл Полу во втором круге US Open
Панова в паре с Букшей вышла во второй круг US Open
Сизикова в паре с Циммерман проиграла в первом круге US Open
Азаренко проиграла во втором круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин проиграл Полу во втором круге US Open

Андреева проиграла Гауфф, Калинская уступила Кирсте и матч Азаренко на US Open: расписание и результаты 30 августа
Новости
RSS RSS
Все новости