Аванесня проиграла Остапенко во втором круге US Open

Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла выйти в третий круг турнира US Open. В трех сетах она проиграла Елене Остапенко из Латвии — 3:6, 7:5, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. 20-летняя россиянка подала один раз навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету 26-летней латвийки 5 эйсов, 11 двойных ошибок и 7 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Остапенко будет американка Бернарда Пера.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 5:7, 7:5