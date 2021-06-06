Федерер снялся с Roland Garros

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что снимается с Roland Garros.

«После обсуждения с командой я решил, что мне нужно сняться с Открытого чемпионата Франции. После двух операций на колене и более года реабилитации мне важно прислушиваться к своему организму и не торопить события на пути к восстановлению. Скоро увидимся!» — написал Федерер в Twitter.

39-летний Федерер проводит третий турнир после двух операций на колене. В четвертом круге Roland Garros он должен был сыграть с итальянцем Маттео Берреттини.