Тарпищев прокомментировал выход Павлюченковой в 1/4 финала Roland Garros

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Анастасии Павлюченковой над белоруской Викторией Азаренко в четвертом круге Roland Garros (5:7, 6:3, 6:2).

«Павлюченкова была изначально очень талантлива, но потом пошли проблемы с плечом, очень долго мучалась. Избавилась от этой травмы только полтора года назад. Начала полноценно работать с апреля прошлого года и набрала ту форму, которую должна была иметь давно. Поэтому результат неслучаен, в принципе, он может идти и дальше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также рассказал, можно ли теперь с уверенностью говорить, что Павлюченкова поедет на Олимпиаду летом.

«Состав, по-моему, ясен: Павлюченкова, Кудерметова, Александрова и Касаткина. Вопрос может быть только по Кузнецовой, которая может кого-то из четырех обойти. Что касается возможной соперницы Анастасии в четвертьфинале, то с Сереной играть меньше ответственности. Думаю, что в психологическом плане полегче будет играть. А по качеству игры, которое демонстрирует Павлюченкова, она может играть с любой», — добавил Тарпищев.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису Анастасия Павлюченкова сыграет впервые за 10 лет. Будущая соперница — победитель пары Серена Уильмс — Елена Рыбакина.

(Екатерина Звенигородская)