Циципас обыграл Карреньо Бусту и вышел в четвертьфинал Roland Garros
6 июня 2021, 18:00
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:3, 6:2, 7:5) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и восемь минут. В 1/4 финала грек сыграет с победителем пары Кристиан Гарин (Чили) — Даниил Медведев (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 6:3, 6:2, 7:5
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