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Циципас обыграл Карреньо Бусту и вышел в четвертьфинал Roland Garros

6 июня 2021, 18:00
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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:3, 6:2, 7:5) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и восемь минут. В 1/4 финала грек сыграет с победителем пары Кристиан Гарин (Чили) — Даниил Медведев (Россия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 6:3, 6:2, 7:5

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