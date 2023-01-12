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Сегодня, 09:08

Эрика Андреева не смогла выйти в основную часть Открытого чемпионата Австралии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную часть Открытого чемпионата Австралии-2023.

В финале квалификации 18-летняя спортсменка проиграла чешке Саре Бейлек со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

Андреева 2 раза подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брек-пойнта из 4. На счету Бейлек — ни одного эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Эрика Андреева (Россия) — Сара Бейлек (Чехия) — 2:6, 3:6

Теннис
Australian Open
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