Полина Кудерметова пробилась в основную часть Australian Open-2023

Российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основную часть Australian Open-2023.

В финале квалификации 19-летняя спортсменка обыграла американку Эйжу Мухаммад со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

Кудерметова 2 раза подала на вылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Мухаммад — 2 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Ранее в основную часть турнира также пробились россиянки Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева. Эрика Андреева и Анастасия Тихонова проиграли в финале квалификации.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Полина Кудерметова (Россия) — Эйжа Мухаммед (США) — 6:4, 6:2