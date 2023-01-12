Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:46

Диана Шнайдер отобралась в основную сетку Australian Open-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская теннисистка Диана Шнайдер отобралась в основную сетку Australian Open-2023.

В финале квалификации 18-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Тихонову со счетом 6:2, 6:1. Матч продлился 57 минут.

Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тихоновой — два эйса, две двойные и ни одного брейк-пойнта.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:2, 6:1

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
0
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
Зрители Fox News назвали ложью слова пресс-секретаря Байдена о секретных документах
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в конце января
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Касаткина в первом круге Australian Open сыграет с Грачевой, Кудерметова — с Заневской, Павлюченкова — с Джорджи
Медведев попал в четверть с Надалем на Australian Open, Рублев — с Джоковичем
Россиянка Селехметьева отобралась в основную сетку Australian Open-2023
Тарпищев считает, что Рублеву нужно надеяться на удачную жеребьевку Australian Open
Тарпищев заявил, что Медведев правильно поступил, пропустив турнир ATP на этой неделе
Джокович — о том, что снялся с выставочного матча: «Я хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина в первом круге Australian Open сыграет с Грачевой, Кудерметова — с Заневской, Павлюченкова — с Джорджи
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости