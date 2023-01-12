Диана Шнайдер отобралась в основную сетку Australian Open-2023

Российская теннисистка Диана Шнайдер отобралась в основную сетку Australian Open-2023.

В финале квалификации 18-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Анастасию Тихонову со счетом 6:2, 6:1. Матч продлился 57 минут.

Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тихоновой — два эйса, две двойные и ни одного брейк-пойнта.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация, финал

Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:2, 6:1