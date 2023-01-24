Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:51

Петрова поделилась ожиданиями от матча Хачанова против Циципаса на Australian Open

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о перспективах Карена Хачанова на Australian Open-2023. В полуфинале россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«[Циципас] уже давно о себе заявил, это самоуверенный теннисист, который уже играл в финалах «Большого шлема». Здесь у него тоже есть цель дойти до финала и попробовать побороться за титул. У него много побед над титулованными теннисистами, но успеха в «Большом шлеме» еще не было. Он очень целеустремленный и заточенный на победу, так что Карену будет непросто», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом 27 января. Ориентировочное начало матча в 04.00 мск.

Источник: «Газета.ru»
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Надежда Петрова
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Медведева ответила на вопрос об участии в турнире по шоу-программам
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Рублев и Хачанов в топ-8, вылет Медведева и Надаля
Чесноков считает, что матч с Кордой стал одним из лучших в карьере Хачанова
Петрова считает, что Рублеву будет нелегко в матче с Джоковичем на Australian Open
В ФТР ожидают напряженный матч между Хачановым и Циципасом в полуфинале Australian Open
Петрова заявила, что Хачанов наконец нашел свою форму
Хачанов сравнялся с Южным по числу полуфиналов на турнирах «Большого шлема»
Мама Рублева о матче против Джоковича: «Андрей выйдет в состоянии эйфории»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФТР ожидают напряженный матч между Хачановым и Циципасом в полуфинале Australian Open

Петрова считает, что Рублеву будет нелегко в матче с Джоковичем на Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости