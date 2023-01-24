Петрова поделилась ожиданиями от матча Хачанова против Циципаса на Australian Open

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о перспективах Карена Хачанова на Australian Open-2023. В полуфинале россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

«[Циципас] уже давно о себе заявил, это самоуверенный теннисист, который уже играл в финалах «Большого шлема». Здесь у него тоже есть цель дойти до финала и попробовать побороться за титул. У него много побед над титулованными теннисистами, но успеха в «Большом шлеме» еще не было. Он очень целеустремленный и заточенный на победу, так что Карену будет непросто», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом 27 января. Ориентировочное начало матча в 04.00 мск.