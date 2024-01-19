Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:47

Джокович стал первым в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сербский теннисист Новак Джокович — первый в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема».

Матч третьего круга Australian Open против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, который проходит в эти минуты, стал юбилейным в Австралии.

На Уиблдоне он провел 103 матча, на «Роллан Гаррос» — 108, на US Open — 101.

36-летний серб является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии.

Новак Джокович
0
Читайте также
Медведев отыгрался с 0-2 по сетам и вышел в третий круг Australian Open
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: время начала матча и где смотреть трансляцию Australian Open
Андреева рассказала, как настроила себя на победу, уступая 1:5 в решающем сете
Андреева — о матче с Парри: «Это был сумасшедший матч. В третьем сете я не особо надеялась отыграться»
Андреева — Парри: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Украинка Цуренко не пожала руку белоруске Соболенко после матча на Australian Open
Экс-первая ракетка мира Маррей восхитился игрой россиянки Андреевой в третьем круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: время начала матча и где смотреть трансляцию Australian Open

Тренер Блинковой тремя словами описал победу над Рыбакиной

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости