Джокович стал первым в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович — первый в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема».

Матч третьего круга Australian Open против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, который проходит в эти минуты, стал юбилейным в Австралии.

На Уиблдоне он провел 103 матча, на «Роллан Гаррос» — 108, на US Open — 101.

36-летний серб является 10-кратным победителем Открытого чемпионата Австралии.