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Джокович прокомментировал свою победу в матче второго круга Уимблдона

10:58

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей победе в матче второго круга Уимблдона. Джокович быграл спортсмена из ЮАР Кевина Андерсона со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

«Мы привыкли играть перед зрителями, но за последние 18 месяцев этого не было. Очень рад видеть всех на корте. Это замечательно, большое вам спасибо. Также у меня есть связь с травой. Я помню, чтобы я сильно падал в первых двух матчах Уимблдона, но да, сегодня у меня была некая связь с публикой и травой, это очень классно. Я вернулся и сегодня было почти безупречное выступление», — Джоковича Tennis World USA.

В следующем раунде Джокович встретится с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) — Денис Кудла (США).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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