Павлюченкова обыграла Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона
14:21
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Чехии Кристину Плишкову (6:3, 6:3) во втором круге турнира Уимблдона в Лондоне.
В следующем круге россиянка встретится с победтелем пары Каролина Мухова (Чехия, 19) — Камила Джорджи (Италия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:
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