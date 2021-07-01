Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Павлюченкова обыграла Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона

14:21
Теги:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Чехии Кристину Плишкову (6:3, 6:3) во втором круге турнира Уимблдона в Лондоне.

В следующем круге россиянка встретится с победтелем пары Каролина Мухова (Чехия, 19) — Камила Джорджи (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6:

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/4 финала
«Матч Чехия — Дания в Баку — это полный бред». Резкое мнение о четвертьфинале Евро-2020
Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
Российский болельщик прокомментировал нападение украинских фанатов на матче Евро-2020
vs
0
Офсайд