Павлюченкова обыграла Плишкову и вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла спортсменку из Чехии Кристину Плишкову (6:3, 6:3) во втором круге турнира Уимблдона в Лондоне.

В следующем круге россиянка встретится с победтелем пары Каролина Мухова (Чехия, 19) — Камила Джорджи (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:3, 6: