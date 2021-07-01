Свентек о победе над Звонаревой: «Она много лет играет на траве, а я примерно два года»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу во втором раунде Уимблдона над россиянкой Верой Звонаревой.

«Каждый матч дает мне возможность обретать все больше и больше уверенности, поэтому я очень довольна своим выступлением. Играть с таким опытным игроком всегда непросто, поэтому вначале я не знала, чего ожидать, потому что она много лет играет на траве, а я примерно два года. Я только начинаю, но мне хотелось играть по-настоящему мощно, и я это сделала, поэтому очень счастлива», — приводит слова Свентек официальный сайт Уимблдона.

В следующем раунде полячка сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.