Свентек о победе над Звонаревой: «Она много лет играет на траве, а я примерно два года»
08:12
Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу во втором раунде Уимблдона над россиянкой Верой Звонаревой.
«Каждый матч дает мне возможность обретать все больше и больше уверенности, поэтому я очень довольна своим выступлением. Играть с таким опытным игроком всегда непросто, поэтому вначале я не знала, чего ожидать, потому что она много лет играет на траве, а я примерно два года. Я только начинаю, но мне хотелось играть по-настоящему мощно, и я это сделала, поэтому очень счастлива», — приводит слова Свентек официальный сайт Уимблдона.
В следующем раунде полячка сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Читайте также
«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
«Ему 34 года, не считается». В Америке раскритиковали решение НХЛ дать приз лучшему новичку Капризову
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю