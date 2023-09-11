Джокович — о футболке с Коби: «Он всегда был рядом и поддерживал меня»

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в финале US Open прокомментировал свою футболку с Коби Брайантом.

«Я ни с кем не делился идеей до тех пор, пока не сделал ее несколько дней назад. Коби был моим близким другом, мы много болтали о менталитете победителя, когда я боролся с травмой. На моем пути к вершине он был одним из тех, на кого я больше всего полагался, он всегда был рядом и поддерживал меня самым дружелюбным образом. Его уход глубоко ранил меня, а футболка с номером «24» — это майка, которую он носил в «Лейкерс», поэтому я подумал, что было бы неплохо это сделать», — сказал Джокович после матча.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.