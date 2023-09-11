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Сегодня, 03:54

Медведев: «Очень надеюсь, что однажды смогу снова взять US Open»

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович и Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о соперничестве с сербом Новаком Джоковичем после финала US Open (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

«С одной стороны, я могу сказать, что обыграл Новака в финале турнира «Большого шлема», на данный момент это вершина моей карьеры. Но я сыграл пять финалов против него и Рафы Надаля, и мне удалось выиграть только один из них, так что я не знаю, хорошо это или плохо. Новак подталкивает меня к тому, чтобы стать лучше. Я сказал в Австралии, что мы встретились, когда я играл в пяти финалах, и он был очень добр ко мне.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Вы потрясающие, а этот стадион особенный. Я приехал сюда и подумал, что хочу здесь хорошо играть и чувствовать энергию, это я и сделал. Я очень надеюсь, что однажды смогу снова взять трофей», — сказал Медведев после матча.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.

US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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