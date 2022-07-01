Джон Изнер стал игроком с самым большим количеством эйсов в истории ATP

Американский теннисист Джон Изнер стал игроком с самым большим количеством эйсов в истории ATP. На данный момент он играет в третьем круге Уимблдона против Янника Синнера.

Изнер совершил 13729+ эйсов. Ранее рекорд принадлежал хорвату Иво Карловичу (13728), третьим по показателю является Роджер Федерер (11478).

Во втором круге 37-летний Изнер обыграл британца Энди Маррея (6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4). В этом матче он совершил 36 эйсов.