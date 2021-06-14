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Бабушка Циципаса умерла за 5 минут до начала его матча с Джоковичем в финале Roland Garros

10:27
Стефанос Циципас. Фото Instagram
Стефанос Циципас. Фото Instagram
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Греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что его бабушка умерла за 5 минут до начала его матча с Новаком Джоковичем в финале Roland Garros.

«Жизнь — это не о победах или поражениях. Жизнь — это о наслаждении каждым моментом, неважно, в одиночестве или с кем-то. Нужно прожить жизнь, наполненную смыслом, без страданий и унижений. Трофеи — это важно, но это не все, что есть у нас в жизни. За 5 минут до того, как я вышел на финал с Джоковичем, моя бабушка проиграла битву за жизнь. Мудрая женщина, чья вера в жизнь и желание отдавать и заботиться не сравнятся с другими людьми. Важно, чтобы в мире было больше таких людей, как она, потому что такие люди заставляют тебя чувствовать себя живым. Я хочу сказать, что, вне зависимости от дня, обстоятельств или ситуации, это посвящено ей и только ей. Спасибо ей за то, что вырастила моего отца. Без него все мои достижения были бы невозможны», — написал у себя в Instagram Циципас.

Публикация от Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

Циципас проиграл Джоковичу в финале Roland Garros со счетом (6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

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