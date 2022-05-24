Джокович: «Недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон был неверным решением, я его не поддерживаю»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о решении организаторов Уимблдона не пускать российских и белорусских теннисистов.

«Я всегда поддерживал объединение игроков. Решения должны принимать Уимблдон и LTA, но несколько дней назад я узнал, что были и другие варианты — другие рекомендации от правительства Великобритании, но они все равно решили сами, не посоветовавшись ни с кем.

Недопуск игроков был неверным решением, я его совсем не поддерживаю. Но в наше время это очень деликатная тема. Все, что вы решите, приведет, к сожалению, к большому конфликту, разделению вместо объединения. Организаторы могли бы учесть, к примеру, рекомендации ATP и WTA по выставочным мероприятиям с игроками из России, Белоруссии и Украины, играющими во время турниров «Большого шлема», или кто-то может сыграть в миксте и отдать все деньги пострадавшим на Украине. Что-то в этом роде.

Было много разных идей, но связи с Уимблдоном не было. Это просто неправильно. Были решения лучше, чем затрагивать сразу две группы игроков. Должны быть какие-то стандарты, критерии и взаимное уважение. Трудно сказать, что правильно, а что — нет. Это одна из тех ситуаций, где в проигрыше все», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.