Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Он одержал первую победу после операции

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Факундо Баньиса в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался часа минут и завершился со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

Россиянин 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13. На счету аргентинца — ни одного эйса и двойной ошибки, и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что для Медведева это первая победа после операции по удалению грыжи. Ранее, 17 мая, он уже провел дебютный матч на грунтовом турнире в Женеве, но проиграл Ришару Гаске (2:6, 6:7 (5:7)).

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Рикардас Беранкис (Литва) — Ласло Джере (Сербия).

26-летний россиянин занимает второе место в рейтинге ATP, Баньис находится на 103-й позиции.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:2, 6:2, 6:2