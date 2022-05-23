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Сегодня, 22:07

Россиянка Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее Чжу Линь из Китая в первом раунде «Ролан Гаррос» — 6:4, 3:6, 6:3.

За 2 часа 23 минуты поединка Вероника сделала семь эйсов и четыре двойные ошибки. Россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов.

На следующей стадии соревнований в Париже Кудерметова сразится с соотечественницей Камиллой Рахимовой или сербкой Александрой Крунич.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Чжу Линь (Китай, Q) — 6:4, 3:6, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) — Анетт Контавейт (Эстония, 5) — 7:6 (7:5), 7:5

Эмма Радукану (Великобритания, 12) — Линда Носкова (Чехия, Q) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1

Леолия Жанжан (Франция, WC) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:4, 6:3

Эльза Жакемо (Франция, WC) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:3

Roland Garros
Вероника Кудерметова
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Чилич вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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