Медведев необычно отпраздновал победу в финале US Open над Джоковичем. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев необычно отметил победу в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

После победы россиянин упал на корт, высунув язык.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Позже Медведев объяснил, что это отсыл к празднованию из игры FIFA.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также 25-летний россиянин впервые победил в турнире «Большого шлема».