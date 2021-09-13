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Медведев необычно отпраздновал победу в финале US Open над Джоковичем. Видео

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Даниил Медведев. Фото Getty Images
Даниил Медведев. Фото Getty Images
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Российский теннисист Даниил Медведев необычно отметил победу в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

После победы россиянин упал на корт, высунув язык.

Позже Медведев объяснил, что это отсыл к празднованию из игры FIFA.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также 25-летний россиянин впервые победил в турнире «Большого шлема».

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы