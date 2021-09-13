Медведев необычно отпраздновал победу в финале US Open над Джоковичем. Видео
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Российский теннисист Даниил Медведев необычно отметил победу в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).
После победы россиянин упал на корт, высунув язык.
A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
Позже Медведев объяснил, что это отсыл к празднованию из игры FIFA.
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также 25-летний россиянин впервые победил в турнире «Большого шлема».
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