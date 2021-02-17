Двое россиян впервые пробились в полуфинал Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев вышли в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2), а Карацев оказался сильнее болгарина Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

Впервые в истории Australian Open двое россиян вышли в полуфинал турнира. Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания), а Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Последним победителем Australian Open среди россиян стал Марат Сафин в 2005 году.