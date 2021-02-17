Медведев объяснил, почему вызвал врача на корт после победы над Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему вызвал на корт врача после победы над соотечественником Андреем Рублевым (7:5, 6:3, 6:2) 17 февраля в четвертьфинале Australian Open.

«Перед последним геймом начались судороги. Я видел, как тяжело Рублеву, но и мне в конце пришлось нелегко. Я не смог становиться на опорную ногу, поэтому хотел как можно скорее все закончить. Погодные условия были очень тяжелые, тем более, в матче хватало длинных розыгрышей», — сказал Медведев во время флэш-интервью.

В полуфинале Australian Open Медведев встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль. Встреча состоится сегодня, 17 февраля. Начало — в 11.30 (мск).