Донна Векич: «Я искренне верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»
Хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о желании выиграть турнир «Большого шлема».
«Я чувствую, что моя игра уже наладилась к концу прошлого года. Я очень хорошо играла после US Open — проиграла в первом круге, но встречалась с Кудерметовой. В Таиланде и в Сан-Диего я сильно прибавила, а многочисленные победы в Сан-Диего придали уверенности прежде всего.
Они показали, что я снова могу играть на высшем уровне. После операции мне потребовалось полтора года, чтобы достичь этого уровня, и я рада, что смогла воспроизвести его в начале 2023 года. Цель каждого игрока — выиграть титул «Большого шлема», но разница сейчас в том, что я искренне верю, что могу это сделать, впервые в жизни», — приводит слова Векич Tennis Majors.
В 1/8 турнира Australian Open-2023 хорватская спортсменка сыграет с Линдой Фрухвиртовой (Чехия).