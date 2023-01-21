Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:20

Донна Векич: «Я искренне верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»

Векич искренне верю, что может выиграть турнир «Большого шлема»
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о желании выиграть турнир «Большого шлема».

«Я чувствую, что моя игра уже наладилась к концу прошлого года. Я очень хорошо играла после US Open — проиграла в первом круге, но встречалась с Кудерметовой. В Таиланде и в Сан-Диего я сильно прибавила, а многочисленные победы в Сан-Диего придали уверенности прежде всего.

Они показали, что я снова могу играть на высшем уровне. После операции мне потребовалось полтора года, чтобы достичь этого уровня, и я рада, что смогла воспроизвести его в начале 2023 года. Цель каждого игрока — выиграть титул «Большого шлема», но разница сейчас в том, что я искренне верю, что могу это сделать, впервые в жизни», — приводит слова Векич Tennis Majors.

В 1/8 турнира Australian Open-2023 хорватская спортсменка сыграет с Линдой Фрухвиртовой (Чехия).

Теннис
Australian Open
Донна Векич
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Вице-президент ФТР: «На вылете Медведева из топ-10 зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе»
Джокович: «Перед началом Australian Open думал, что мое участие невозможно, но я еще держусь»
Маррей: «Если бы я играл на этом уровне в прошлом году, не был бы 60 в мире»
Ольховский заявил, что системного кризиса в российском женском теннисе нет
Веснина: «В вылете всех наших девушек после третьего круга Australian Open ничего глобально страшного нет»
Александрова проиграла Линетт в третьем круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вице-президент ФТР: «На вылете Медведева из топ-10 зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости