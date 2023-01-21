Донна Векич: «Я искренне верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»

Хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о желании выиграть турнир «Большого шлема».

«Я чувствую, что моя игра уже наладилась к концу прошлого года. Я очень хорошо играла после US Open — проиграла в первом круге, но встречалась с Кудерметовой. В Таиланде и в Сан-Диего я сильно прибавила, а многочисленные победы в Сан-Диего придали уверенности прежде всего.

Они показали, что я снова могу играть на высшем уровне. После операции мне потребовалось полтора года, чтобы достичь этого уровня, и я рада, что смогла воспроизвести его в начале 2023 года. Цель каждого игрока — выиграть титул «Большого шлема», но разница сейчас в том, что я искренне верю, что могу это сделать, впервые в жизни», — приводит слова Векич Tennis Majors.

В 1/8 турнира Australian Open-2023 хорватская спортсменка сыграет с Линдой Фрухвиртовой (Чехия).