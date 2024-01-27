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Сегодня, 15:30

Медведев — Cиннер: во сколько и где смотреть онлайн трансляцию финала Australian Open 2024

Трансляцию финала Australian Open 2024 Медведев — Синнер можно посмотреть в соцсетях
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января. В 2024 году в решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Встреча на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне начнется в 11.30 по московскому времени.

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции финала первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке.

Также бесплатно матч будет доступен в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

В 2023 году победу в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии одержал Новак Джокович, в финале серб обыграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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