Чесноков считает, что Синнер будет абсолютным фаворитом в матче против Медведева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что итальянский теннисист Янник Синнер не оставляет никаких шансов своим соперникам на Australian Open, поэтому он будет явным фаворитом финального матча против россиянина Даниила Медведева.

«Для меня Синнер однозначный фаворит, он более свежий, играет потрясающе, не оставляет шансов своим соперникам, даже Джоковичу. Я не представляю, как Медведев сможет восстановиться после третьего пятисетового матча на турнире. Одно дело, если бы в этих пятисетовых матчах был какой-то небольшой счет в каждом сете, вроде 6:1 или 6:2, но практически в каждой партии была борьба. Я недавно советовал Рублеву поехать куда-нибудь на пляж, так вот после финала это срочно нужно будет сделать Медведеву», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.