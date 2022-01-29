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Сегодня, 13:00

Стало известно, за какой неприличный жест Медведев был оштрафован на Australian Open

Медведев был оштрафован на Australian Open за неприличный жест в адрес болельщиков
Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Скриншот эфира канала Eurosport
Даниил Медведев.
Фото Скриншот эфира канала Eurosport
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Стало известно, за что российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован по итогам полуфинала Australian Open против грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

В конца второго сета Медведев несколько раз ударил ракеткой себе по локтю, отреагировав на радость болельщиков после двойной ошибки россиянина в гейме, после которого счет стал 4:5 в пользу Циципаса.

Даниил Медведев. Фото Скриншот эфира канала Eurosport
Даниил Медведев.
Скриншот эфира канала Eurosport
Даниил Медведев. Фото Скриншот эфира канала Eurosport
Даниил Медведев.
Скриншот эфира канала Eurosport

После этого судья вынес россиянину предупреждение за неприличный жест в адрес болельщиков, в ответ на что теннисист накричал на арбитра, требуя, чтобы наказали Циципаса, поскольку отец грека постоянно подсказывал сыну с трибуны во время розыгрышей.

По итогам матча Медведев был оштрафован на 12 тысяч долларов. Россиянин получил штраф в 8 тысяч долларов за неспортивное поведение и штраф в 4 тысячи за «непристойность».

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится завтра, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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