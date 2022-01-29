Стало известно, за какой неприличный жест Медведев был оштрафован на Australian Open

Медведев был оштрафован на Australian Open за неприличный жест в адрес болельщиков

Стало известно, за что российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован по итогам полуфинала Australian Open против грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).

В конца второго сета Медведев несколько раз ударил ракеткой себе по локтю, отреагировав на радость болельщиков после двойной ошибки россиянина в гейме, после которого счет стал 4:5 в пользу Циципаса.

Даниил Медведев. Скриншот эфира канала Eurosport

Даниил Медведев. Скриншот эфира канала Eurosport

После этого судья вынес россиянину предупреждение за неприличный жест в адрес болельщиков, в ответ на что теннисист накричал на арбитра, требуя, чтобы наказали Циципаса, поскольку отец грека постоянно подсказывал сыну с трибуны во время розыгрышей.

По итогам матча Медведев был оштрафован на 12 тысяч долларов. Россиянин получил штраф в 8 тысяч долларов за неспортивное поведение и штраф в 4 тысячи за «непристойность».

В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится завтра, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).