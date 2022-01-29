Стало известно, за какой неприличный жест Медведев был оштрафован на Australian Open
Стало известно, за что российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован по итогам полуфинала Australian Open против грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1).
В конца второго сета Медведев несколько раз ударил ракеткой себе по локтю, отреагировав на радость болельщиков после двойной ошибки россиянина в гейме, после которого счет стал 4:5 в пользу Циципаса.
После этого судья вынес россиянину предупреждение за неприличный жест в адрес болельщиков, в ответ на что теннисист накричал на арбитра, требуя, чтобы наказали Циципаса, поскольку отец грека постоянно подсказывал сыну с трибуны во время розыгрышей.
По итогам матча Медведев был оштрафован на 12 тысяч долларов. Россиянин получил штраф в 8 тысяч долларов за неспортивное поведение и штраф в 4 тысячи за «непристойность».
В финале Australian Open Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится завтра, 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).