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Даниил Медведев не планирует вакцинироваться от коронавируса

19:48
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев в разговоре с российскими журналистами высказался о вакцинации от коронавируса, которая обсуждается в мировом туре. Во время церемонии награждения Australian Open слова о ее необходимости от официальных лиц были встречены свистом трибун.

— Мы с Новаком даже не очень поняли, там был шум трибун, непонятно, до конца непонятно, почему свистели... Но мы как гости в Австралии, нам тяжелее это обсуждать, — сказал Медведев. — Что касается идеи вакцинации, не обсуждали с коллегами-теннисистами. Не думаю, что буду это делать, по своим медицинским причинам, детским, связанным с вакцинами. Но неизвестно, как будут к этому относиться в разных странах, насколько это будет серьезное требование. Я считаю, что это должен быть выбор каждого. В туре игроки относятся к этому так же.

(Дмитрий Кузнецов)

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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