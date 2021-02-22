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Виландер прокомментировал поражение Медведева в финале Australian Open

13:52
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер в эфире телеканала Eurosport подвел итоги мужской части Australian Open.

«Джокович в финале — это что-то невероятное. Медведеву сейчас можно только посочувствовать, такие поражения — большой удар по амбициям. Я бы ему посоветовал поработать над вариативностью ударов, а все остальное у него и так есть», — заявил шведский эксперт.

21 февраля Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу.

В понедельник, 22 февраля, 25-летний россиянин официально стал третьей «ракеткой» мира.

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