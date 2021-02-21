Медведев объяснил, зачем сломал ракетку во время матча с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью российским журналистам признал, что в прошедшем финале Australian Open с Новаком Джоковичем (5:7, 2:6, 2:6) соперник его «сломал», а также объяснил свои эмоции.

— Даниил, ранее вы говорили, что в теннисе важно сломать соперника психологически, и особенно тяжело это в финалах, где люди из топа тоже тебя пытаются сломать. Джокович вас сегодня сломал? И бросание ракеток и разговоры с собой — это поломка?

— Совершенно точно, что когда играешь один на один с соперником, я и сейчас так считаю — выигрывает тот, кто конкретно в этот день сильнее, из-за множества мелких факторов. Новак сломал меня и в плане тенниса, и психологически. В какой-то момент вроде бы я знал, что делать, но у меня не получались некоторые удары, я злился на себя, разговаривал с собой. ракетку скорее сломал, потому что часто это помогает тебе вернуться на землю.

Сегодня вообще не помогло. Естественно, старался вспоминать финал US Open и подбадривать, заводить себя, все-таки финал Большого шлема. Но в итоге ничего не получилось, и стоял я с блюдцем финалиста.

— Вы зависимый от эмоций человек, не смогли бы их перекрыть и переламывать поединки без них?

— Наоборот, мне казалось, что если часто я бываю без эмоций, то сегодня я почувствовал, что мне они были нужны, поэтому старался их вызвать такими способами. Но, видимо, или недостаточно чего-то делал или делал неправильно, — сказал Медведев, отвечая на вопросы корреспондента «СЭ».

(Дмитрий Кузнецов)