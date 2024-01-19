Гауфф обыграла Паркс в третьем круге Australian Open
Американка Коко Гауфф в третьем круге Australian Open обыграла соотечественницу Алисию Паркс со счетом 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 19-летней американки 3 эйса и 3 двойных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.
В 1/8 финала Гауфф встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 4) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:2
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