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Сегодня, 08:06

Гауфф обыграла Паркс в третьем круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Американка Коко Гауфф в третьем круге Australian Open обыграла соотечественницу Алисию Паркс со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 19-летней американки 3 эйса и 3 двойных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В 1/8 финала Гауфф встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 4) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:2

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