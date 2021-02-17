Циципас признался, за счет чего удалось обыграть Надаля после 0-2 по сетам

Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 февраля после победы в матче 1/4 финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля во время флеш-интервью назвал ключевые моменты встречи.

«Не могу даже объяснить, что случилось. Невероятные чувства. Такое бывает, вот и все. Я начал нервно матч. Не знаю, что случилось после третьего сета. Выиграв на тай-брейке, мне казалось, что я порхаю на корте, как птичка в воздухе. Важно было сегодня сдерживать нервы, быть спокойным на корте. Хочу поблагодарить свою команду, папу, которые помогают мне работать над настроением и настроем на игру», — заявил 22-летний грек.

Следующим соперником Циципаса станет россиянин Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл соотечественника Андрея Рублева.