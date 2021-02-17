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Циципас рассказал, как будет готовиться ко встрече с Медведевым в 1/2 финала Australian Open

16:28
Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Стефанос Циципас и Рафаэль Надаль. Фото Twitter
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Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 февраля после победы в матче 1/4 финала Australian Open против испанца Рафаэля Надаля во время флеш-интервью рассказал, как будет готовиться к полуфинальной встрече против россиянина Даниила Медведева.

«Как буду готовиться к игре против Медведева? Сегодня был сложный матч, поэтому придется расслабиться. Наверняка это будет ванная со льдом, мне нужен отдых», — заявил Циципас.

Ранее 17 февраля в полуфинал Australian Open пробился Даниил Медведев, который в трех сетах обыграл Андрея Рублева. Эта победа стала для Медведева 19-й кряду на всех турнирах.

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